Trip.com
Trip.com Продукт-менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in China в Trip.com составляет CN¥758K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Trip.com. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Общая сумма в год
CN¥758K
Уровень
L5
Оклад
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Бонус
CN¥121K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Trip.com in China составляет CN¥1,175,529 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Trip.com для позиции Продукт-менеджер in China составляет CN¥541,157.

