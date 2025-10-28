Каталог компаний
TripAdvisor
TripAdvisor Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в TripAdvisor составляет от $133K за year для SE1 до $321K за year для PSE1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $251K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах TripAdvisor. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SE1
Software Engineer 1(Начальный уровень)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В TripAdvisor RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в TripAdvisor in United States составляет $320,567 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TripAdvisor для позиции Программный инженер in United States составляет $205,000.

Другие ресурсы