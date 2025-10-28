TripAdvisor Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в TripAdvisor составляет от $133K за year для SE1 до $321K за year для PSE1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $251K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах TripAdvisor. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия SE1 Software Engineer 1 ( Начальный уровень ) $133K $112K $13.1K $7.4K SE2 Software Engineer 2 $173K $132K $31.4K $10.2K SSE Senior Software Engineer $233K $168K $49.2K $15.3K PSE1 Principal Software Engineer $321K $199K $93K $28.7K Посмотреть 2 Больше уровней

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В TripAdvisor RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

Какой график вестинга в TripAdvisor ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность