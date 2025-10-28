Каталог компаний
TripAdvisor
TripAdvisor Продукт-дизайнер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах TripAdvisor. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

£89.6K - £106K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£78.9K£89.6K£106K£112K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В TripAdvisor RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в TripAdvisor in United Kingdom составляет £112,054 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TripAdvisor для позиции Продукт-дизайнер in United Kingdom составляет £78,925.

Другие ресурсы