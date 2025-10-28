Каталог компаний
TripAdvisor
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-операции

  • Все зарплаты Бизнес-операции

TripAdvisor Бизнес-операции Зарплаты

Компенсация Бизнес-операции in United States в TripAdvisor составляет €54.6K за year для SE2. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах TripAdvisor. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

€44.7K - €54.1K
Spain
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В TripAdvisor RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-операции предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-операции в TripAdvisor in United States составляет €57,614 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TripAdvisor для позиции Бизнес-операции in United States составляет €41,224.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в TripAdvisor не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Все компании ➜

Другие ресурсы