TripActions
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

TripActions Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Netherlands в TripActions составляет €105K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах TripActions. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Общая сумма в год
€105K
Уровень
L3
Оклад
€105K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в TripActions?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в TripActions in Netherlands составляет €173,525 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TripActions для позиции Программный инженер in Netherlands составляет €95,994.

Другие ресурсы