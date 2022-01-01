Каталог компаний
TripActions
TripActions Зарплаты

Зарплата TripActions варьируется от $74,990 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $227,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TripActions.

$160K

Аналитик данных
$84.9K
Специалист по данным
Median $75K
Финансовый аналитик
$116K

Продуктовый дизайнер
$108K
Продуктовый менеджер
Median $227K
Менеджер проектов
$129K
Продажи
$84.6K
Инженер-программист
Median $220K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at TripActions is Продуктовый менеджер with a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripActions is $111,712.

