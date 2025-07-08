Каталог компаний
Trigent Software
Trigent Software Зарплаты

Зарплата Trigent Software варьируется от $3,533 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $7,239 для Обслуживание клиентов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Trigent Software. Последнее обновление: 12/1/2025

Обслуживание клиентов
$7.2K
Программный инженер
$3.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Trigent Software — Обслуживание клиентов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $7,239. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Trigent Software составляет $5,386.

