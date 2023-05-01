Treasury Prime Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Treasury Prime варьируется от $149,243 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $223,151 для Успех клиентов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Treasury Prime. Последнее обновление: 10/27/2025

Инженер-программист
Median $170K

Бэкенд-разработчик

Успех клиентов
$223K
Продуктовый менеджер
$149K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Treasury Prime — Успех клиентов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,151. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Treasury Prime составляет $170,000.

