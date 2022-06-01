Каталог компаний
TravelPerk
Работаете здесь? Подтвердить компанию

TravelPerk Зарплаты

Зарплата TravelPerk варьируется от $51,178 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $152,176 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TravelPerk. Последнее обновление: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $82.4K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $152K
Операции обслуживания клиентов
$113K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Управление персоналом
$86.6K
Продажи
$51.2K
Менеджер по разработке ПО
$97.2K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В TravelPerk Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в TravelPerk — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $152,176. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TravelPerk составляет $91,918.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в TravelPerk не найдены

Похожие компании

  • Amadeus
  • Checkfront
  • DealerOn
  • Houzz
  • Vanguard
  • Все компании ➜

Другие ресурсы