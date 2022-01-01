Каталог компаний
TransUnion Зарплаты

Зарплата TransUnion варьируется от $10,548 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $300,000 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TransUnion. Последнее обновление: 10/27/2025

Специалист по данным
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Инженер-программист
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
L2 $113K
L4 $179K

Менеджер по работе с данными
Median $184K
Бизнес-аналитик
Median $99.5K
Продажи
Median $300K
Менеджер бизнес-операций
$123K
Развитие бизнеса
$140K
Аналитик данных
$116K
Финансовый аналитик
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Юридический отдел
$114K
Консультант по управлению
$101K
Маркетинг
$231K
Маркетинговые операции
$88.7K
Продуктовый дизайнер
$97.5K
Менеджер программ
$140K
Менеджер проектов
Median $149K
Менеджер по разработке ПО
$110K
Технический менеджер программ
$184K
Венчурный капиталист
$169K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в TransUnion — Продажи с годовой общей компенсацией $300,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TransUnion составляет $122,610.

Другие ресурсы