Trainline
Trainline Зарплаты

Зарплата Trainline варьируется от $35,148 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $142,353 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Trainline. Последнее обновление: 10/27/2025

Инженер-программист
Median $107K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $142K
Менеджер по разработке ПО
Median $122K

Продуктовый дизайнер
Median $74.5K
Бизнес-аналитик
Median $84.9K
Аналитик данных
$83.1K
Специалист по данным
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Маркетинг
$35.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Trainline — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $142,353. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Trainline составляет $84,017.

