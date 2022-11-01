Каталог компаний
Trafigura
Trafigura Зарплаты

Зарплата Trafigura варьируется от $27,624 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $437,175 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Trafigura. Последнее обновление: 10/27/2025

Бизнес-аналитик
$76.2K
Специалист по данным
$437K
Управление персоналом
$27.6K

Инженер-программист
$161K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Trafigura — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $437,175. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Trafigura составляет $118,524.

