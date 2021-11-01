Справочник компаний
Toshiba
Toshiba Зарплаты

Диапазон зарплат Toshiba варьируется от $30,845 в общей компенсации в год для Технический руководитель программы на нижнем конце до $208,035 для Продажи на верхнем конце.

$160K

Специалист по данным
Median $119K
Развитие бизнеса
$152K
Инженер по аппаратному обеспечению
$43.5K

Инженер-механик
$115K
Менеджер программы
$136K
Руководитель проекта
$118K
Продажи
$208K
Инженер-программист
$38K
Руководитель отдела разработки
$189K
Технический руководитель программы
$30.8K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Toshiba, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $208,035. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Toshiba, составляет $118,139.

Другие ресурсы