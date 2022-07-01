Torc Robotics Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Torc Robotics варьируется от $18,814 в общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению на нижнем конце до $248,352 для Инженер по электромеханическим системам на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Torc Robotics. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Инженер-программист
Median $152K

Инженер машинного обучения

Инженер производственного программного обеспечения

Бизнес-аналитик
$185K
Служба поддержки клиентов
$51.6K

Аналитик данных
$174K
Инженер по аппаратному обеспечению
$18.8K
Инженер-механик
$186K
Инженер по электромеханическим системам
$248K
Менеджер по продукту
$237K
Руководитель отдела разработки
$137K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Torc Robotics Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Torc Robotics je Инженер по электромеханическим системам at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $248,352. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Torc Robotics je $174,049.

