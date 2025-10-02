Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in Greater Delhi Area в Times Internet составляет ₹3.57M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Times Internet. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Общая сумма в год
₹3.57M
Уровень
L1
Оклад
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Times Internet?

₹13.94M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в Times Internet in Greater Delhi Area составляет ₹8,975,740 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Times Internet для позиции Продуктовый менеджер in Greater Delhi Area составляет ₹3,568,635.

