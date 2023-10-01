Tiket.com Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Tiket.com варьируется от $10,432 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $26,130 для Специалист по данным в верхнем диапазоне.

Инженер-программист
Median $14.4K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $24.1K
Бизнес-аналитик
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Аналитик данных
$14.1K
Специалист по данным
$26.1K
Продуктовый дизайнер
$10.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Tiket.com — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $26,130. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tiket.com составляет $14,215.

Другие ресурсы