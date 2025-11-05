Каталог компаний
Tide
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Рекрутер

  • Все зарплаты Рекрутер

Tide Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in Romania в Tide составляет от RON 151K до RON 211K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tide. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя общая компенсация

RON 163K - RON 190K
Romania
Типичный диапазон
Возможный диапазон
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Рекрутер заявок в Tide чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tide Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Рекрутер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Tide in Romania составляет RON 211,271 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tide для позиции Рекрутер in Romania составляет RON 150,908.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tide не найдены

Похожие компании

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Все компании ➜

Другие ресурсы