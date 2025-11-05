Каталог компаний
Tide
Tide Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in United Kingdom в Tide составляет от £38.6K до £54.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tide. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя общая компенсация

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tide Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Tide in United Kingdom составляет £54,933 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tide для позиции Продукт-дизайнер in United Kingdom составляет £38,639.

