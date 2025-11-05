Каталог компаний
Средняя общая компенсация Аналитик данных in India в Tide составляет от ₹2.1M до ₹2.98M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tide. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя общая компенсация

₹2.37M - ₹2.7M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tide Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Tide in India составляет ₹2,980,119 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tide для позиции Аналитик данных in India составляет ₹2,096,185.

