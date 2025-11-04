Каталог компаний
TIBCO Software
Медианный компенсационный пакет Продажи in United States в TIBCO Software составляет $215K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах TIBCO Software. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
TIBCO Software
Sales
hidden
Общая сумма в год
$150K
Уровень
-
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в TIBCO Software?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в TIBCO Software in United States составляет $246,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TIBCO Software для позиции Продажи in United States составляет $115,000.

Другие ресурсы