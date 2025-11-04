Каталог компаний
TIAA
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in India в TIAA составляет ₹4.8M за year.

Медианный пакет
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Общая сумма в год
₹4.8M
Уровень
L7
Оклад
₹4.8M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
13 Лет
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в TIAA in India составляет ₹6,222,880 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TIAA для позиции Менеджер по разработке ПО in India составляет ₹4,796,054.

