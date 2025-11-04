Каталог компаний
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Germany в ThyssenKrupp составляет €91K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThyssenKrupp. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Общая сумма в год
€91K
Уровень
L2
Оклад
€91K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
12 Лет
Какие карьерные уровни в ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в ThyssenKrupp in Germany составляет €131,526 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThyssenKrupp для позиции Программный инженер in Germany составляет €90,985.

Другие ресурсы