ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in Germany в ThyssenKrupp составляет €79.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThyssenKrupp. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Общая сумма в год
€79.3K
Уровень
-
Оклад
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€5.9K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в ThyssenKrupp in Germany составляет €93,301 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThyssenKrupp для позиции Дата-сайентист in Germany составляет €73,441.

