Thrive Global
Thrive Global Зарплаты

Зарплата Thrive Global варьируется от $126,500 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $418,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Thrive Global. Последнее обновление: 10/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Продуктовый дизайнер
Median $127K

UX-дизайнер

Инженер-программист
Median $204K
Продуктовый менеджер
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес-аналитик
$129K
Менеджер по работе с данными
$214K
Менеджер продуктового дизайна
$259K
Рекрутер
$219K
Менеджер по разработке ПО
$206K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Thrive Global — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $418,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thrive Global составляет $209,863.

