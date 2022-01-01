thredUP Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата thredUP варьируется от $91,728 общей компенсации в год для Продукт-менеджер в нижнем диапазоне до $226,000 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников thredUP. Последнее обновление: 11/16/2025

Бизнес-аналитик
$134K
Обслуживание клиентов
$101K
Маркетинг
Median $115K

Продукт-менеджер
$91.7K
Программный инженер
Median $226K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в thredUP — Программный инженер с годовой общей компенсацией $226,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в thredUP составляет $115,000.

