Каталог компаний
Thrasio
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Thrasio Зарплаты

Зарплата Thrasio варьируется от $51,640 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $201,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Thrasio. Последнее обновление: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $60K
Специалист по данным
Median $180K
Продуктовый менеджер
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бизнес-операции
$114K
Бизнес-аналитик
$124K
Развитие бизнеса
$130K
Аналитик данных
$51.6K
Инвестиционный банкир
$141K
Маркетинг
$194K
Менеджер проектов
$122K
Менеджер по разработке ПО
$201K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Thrasio — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thrasio составляет $130,345.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Thrasio не найдены

Похожие компании

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Все компании ➜

Другие ресурсы