ThousandEyes Зарплаты

Зарплата ThousandEyes варьируется от $38,997 общей компенсации в год для Успех клиентов в нижнем диапазоне до $673,891 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ThousandEyes. Последнее обновление: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Программный инженер
Median $237K
Успех клиентов
$39K
Продукт-дизайнер
$279K

Продукт-менеджер
$412K
Продажи
$674K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

В ThousandEyes Акции/долевое участие подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (11.00% за период)

  • 34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (11.33% за период)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ThousandEyes — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $673,891. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThousandEyes составляет $279,098.

