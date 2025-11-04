Каталог компаний
ThoughtWorks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

ThoughtWorks Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in India в ThoughtWorks составляет от ₹1.39M за year для Consultant до ₹5.23M за year для Lead Consultant. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.19M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtWorks. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Consultant
(Начальный уровень)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в ThoughtWorks?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер мобильной разработки

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в ThoughtWorks in India составляет ₹5,232,704 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtWorks для позиции Программный инженер in India составляет ₹2,190,564.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ThoughtWorks не найдены

Похожие компании

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Все компании ➜

Другие ресурсы