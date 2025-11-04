Компенсация Программный инженер in India в ThoughtWorks составляет от ₹1.39M за year для Consultant до ₹5.23M за year для Lead Consultant. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.19M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtWorks. Последнее обновление: 11/4/2025
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
