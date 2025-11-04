ThoughtSpot Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in India в ThoughtSpot составляет от ₹3.42M за year для MTS 2 до ₹11.92M за year для Staff Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹5.33M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/4/2025

+ ₹5.02M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

Какой график вестинга в ThoughtSpot ?

