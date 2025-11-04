Каталог компаний
ThoughtSpot
Работаете здесь? Подтвердить компанию
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

ThoughtSpot Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in India в ThoughtSpot составляет от ₹3.42M за year для MTS 2 до ₹11.92M за year для Staff Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹5.33M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 2
(Начальный уровень)
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в ThoughtSpot in India составляет ₹11,919,702 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtSpot для позиции Программный инженер in India составляет ₹5,147,006.

Другие ресурсы