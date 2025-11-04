Каталог компаний
Средняя общая компенсация Аналитик по кибербезопасности в ThoughtSpot составляет от ₹7.94M до ₹11.11M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя общая компенсация

₹8.59M - ₹9.99M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹7.94M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик по кибербезопасности в ThoughtSpot составляет ₹11,111,040 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtSpot для позиции Аналитик по кибербезопасности составляет ₹7,936,457.

