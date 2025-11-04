Каталог компаний
ThoughtSpot
ThoughtSpot Продажи Зарплаты

Средняя общая компенсация Продажи in United States в ThoughtSpot составляет от $270K до $384K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя общая компенсация

$306K - $348K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$270K$306K$348K$384K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в ThoughtSpot in United States составляет $383,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtSpot для позиции Продажи in United States составляет $269,750.

