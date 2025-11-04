Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in India в ThoughtSpot составляет ₹6.78M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹6.78M
Уровень
Senior
Оклад
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в ThoughtSpot in India составляет ₹12,127,019 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtSpot для позиции Продукт-менеджер in India составляет ₹7,753,384.

Другие ресурсы