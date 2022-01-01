ThoughtSpot Зарплаты

Зарплата ThoughtSpot варьируется от $12,271 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $326,625 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/16/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
