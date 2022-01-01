Каталог компаний
ThoughtSpot
Работаете здесь? Подтвердить компанию

ThoughtSpot Зарплаты

Зарплата ThoughtSpot варьируется от $12,271 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $326,625 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ThoughtSpot. Последнее обновление: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Маркетинг
Median $148K
Бизнес-аналитик
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Корпоративное развитие
$159K
Дата-сайентист
$133K
IT-специалист
$49.8K
Продукт-дизайнер
$30.9K
Продукт-менеджер
$110K
Рекрутер
$12.3K
Продажи
$327K
Аналитик по кибербезопасности
$107K
Менеджер по разработке ПО
$152K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ThoughtSpot RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ThoughtSpot — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $326,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtSpot составляет $108,845.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ThoughtSpot не найдены

Похожие компании

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы