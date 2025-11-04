Компенсация Менеджер технических программ in United Kingdom в Thought Machine составляет от £77.9K за year для IC2 до £140K за year для IC3. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £122K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Thought Machine. Последнее обновление: 11/4/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Thought Machine RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)