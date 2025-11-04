Thought Machine Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United Kingdom в Thought Machine составляет от £59K за year для IC1 до £131K за year для IC3. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £97K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Thought Machine. Последнее обновление: 11/4/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия IC1 Software Engineer ( Начальный уровень ) £59K £56.1K £884.3 £2K IC2 £99.9K £91K £2.9K £6K IC3 Senior Software Engineer £131K £125K £3.3K £2.4K IC4 Principal Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Посмотреть 1 Больше уровней

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Thought Machine RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

