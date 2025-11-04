Каталог компаний
Thought Machine
Thought Machine Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in United Kingdom в Thought Machine составляет от £56.6K до £77.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Thought Machine. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя общая компенсация

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Thought Machine RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Thought Machine in United Kingdom составляет £77,296 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thought Machine для позиции Рекрутер in United Kingdom составляет £56,639.

