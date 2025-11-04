Каталог компаний
Thought Machine
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

Thought Machine Продукт-менеджер Зарплаты

Компенсация Продукт-менеджер in United Kingdom в Thought Machine составляет £105K за year для IC2. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £83.7K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Thought Machine RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Thought Machine in United Kingdom составляет £186,422 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thought Machine для позиции Продукт-менеджер in United Kingdom составляет £83,650.

Другие ресурсы