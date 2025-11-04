Каталог компаний
Thought Machine
Средняя общая компенсация Успех клиентов in United Kingdom в Thought Machine составляет от £112K до £159K за year.

£127K - £151K
United Kingdom
£112K£127K£151K£159K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

RSU

В Thought Machine RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Успех клиентов в Thought Machine in United Kingdom составляет £158,851 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thought Machine для позиции Успех клиентов in United Kingdom составляет £111,886.

