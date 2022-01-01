Каталог компаний
Thought Machine
Thought Machine Зарплаты

Зарплата Thought Machine варьируется от $77,555 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $237,936 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Thought Machine. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $238K
Менеджер технических программ
Median $161K

Продукт-менеджер
Median $110K
Успех клиентов
$182K
Рекрутер
$88K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Thought Machine RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Thought Machine — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $237,936. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thought Machine составляет $145,990.

