Thomson Reuters Зарплаты

Зарплата Thomson Reuters варьируется от $6,509 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $385,000 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Thomson Reuters. Последнее обновление: 9/20/2025

Инженер-программист
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Product Manager $102K
Director $169K
Продуктовый дизайнер
Median $90.3K

UX-дизайнер

Специалист по данным
Median $87.1K
Продажи
Median $385K
Менеджер по разработке ПО
Median $233K
UX-исследователь
Median $63.7K
Управление персоналом
Median $372K
Бизнес-операции
$159K
Бизнес-аналитик
$24.6K
Развитие бизнеса
$122K
Руководитель аппарата
$164K
Обслуживание клиентов
$6.5K
Аналитик данных
$17.4K
Менеджер по работе с данными
$127K
Финансовый аналитик
$7.5K
ИТ-специалист
$16.8K
Юридический отдел
$118K
Консультант по управлению
$96.7K
Маркетинг
$76.4K
Менеджер проектов
$124K
Инженер по продажам
$112K
Аналитик кибербезопасности
$122K
Архитектор решений
$122K
Технический писатель
$17.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Thomson Reuters — Продажи с годовой общей компенсацией $385,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thomson Reuters составляет $96,714.

