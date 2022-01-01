Каталог компаний
Thinkific
Thinkific Зарплаты

Зарплата Thinkific варьируется от $66,637 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $150,565 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Thinkific. Последнее обновление: 11/15/2025

Продукт-менеджер
Median $103K
Программный инженер
Median $108K

Full-Stack разработчик

Бизнес-аналитик
$108K

Обслуживание клиентов
$75.4K
Маркетинговые операции
$73K
Продукт-дизайнер
$139K
Рекрутер
$66.6K
Менеджер по разработке ПО
$151K
Не нашли свою должность?

Не нашли свою должность?


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Thinkific Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Самая высокооплачиваемая позиция в Thinkific — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $150,565. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thinkific составляет $105,321.

Другие ресурсы