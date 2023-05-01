THINK Surgical Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата THINK Surgical варьируется от $71,244 общей компенсации в год для Биомедицинский инженер в нижнем диапазоне до $165,825 для Менеджер по продуктовому дизайну в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников THINK Surgical. Последнее обновление: 11/15/2025

Программный инженер
Median $163K
Биомедицинский инженер
$71.2K
Продукт-дизайнер
$159K

Менеджер по продуктовому дизайну
$166K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в THINK Surgical — Менеджер по продуктовому дизайну at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,825. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в THINK Surgical составляет $160,683.

