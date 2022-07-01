Think Company Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Think Company варьируется от $89,445 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $127,400 для Менеджер по продуктовому дизайну в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Think Company. Последнее обновление: 11/21/2025

Продукт-дизайнер
$89.4K
Менеджер по продуктовому дизайну
$127K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Think Company — Менеджер по продуктовому дизайну at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $127,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Think Company составляет $108,423.

