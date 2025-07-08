Каталог компаний
The University of Sydney
The University of Sydney Зарплаты

Зарплата The University of Sydney варьируется от $65,826 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $100,496 для Бизнес-аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников The University of Sydney. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $69.7K
Специалист по данным
Median $76.6K
Бизнес-аналитик
$100K

Аналитик кибербезопасности
$65.8K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at The University of Sydney is Бизнес-аналитик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

Другие ресурсы