The Stepstone Group Зарплаты

Зарплата The Stepstone Group варьируется от $52,462 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $184,677 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников The Stepstone Group. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Менеджер по работе с данными
$185K
Специалист по данным
$94.4K
ИТ-специалист
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый менеджер
$101K
Продажи
$52.5K
Инженер-программист
$109K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в The Stepstone Group — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $184,677. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в The Stepstone Group составляет $103,850.

