The ODP Corporation Зарплаты

Зарплата The ODP Corporation варьируется от $139,300 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $190,950 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников The ODP Corporation. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $171K
Продажи
$139K
Менеджер по разработке ПО
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в The ODP Corporation — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $190,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в The ODP Corporation составляет $171,000.

