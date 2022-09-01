The Container Store Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата The Container Store варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $108,780 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников The Container Store. Последнее обновление: 10/19/2025

Don't get lowballed
Обслуживание клиентов
$50.3K
Финансовый аналитик
$71.7K
Продуктовый менеджер
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Инженер-программист
$109K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в The Container Store — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $108,780. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в The Container Store составляет $81,597.

Другие ресурсы