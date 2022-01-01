Каталог компаний
The Clorox Company
The Clorox Company Зарплаты

Зарплата The Clorox Company варьируется от $109,450 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $236,640 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников The Clorox Company. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $121K
Бухгалтер
$109K
Развитие бизнеса
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Обслуживание клиентов
$117K
Менеджер по работе с данными
$172K
Управление персоналом
$237K
ИТ-специалист
$131K
Продажи
Median $165K
Архитектор решений
Median $190K
Венчурный капиталист
$130K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В The Clorox Company RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в The Clorox Company — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,640. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в The Clorox Company составляет $146,265.

Другие ресурсы