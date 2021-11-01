The Boring Company Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата The Boring Company варьируется от $89,550 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $230,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников The Boring Company. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $230K

Фулстек-разработчик

Инженер-механик
Median $90K
Специалист по данным
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер-аппаратчик
$143K
Продуктовый дизайнер
$89.6K
Менеджер проектов
$154K
Рекрутер
$119K
