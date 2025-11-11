Компенсация QA-инженер in United States в Tesla составляет от $127K за year для P1 до $242K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tesla. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
$242K
$177K
$65K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
